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В Кишиневе неизвестные заблокировали здания правительства, Генпрокуратуры и ряда министерств

Сегодня, 10:15
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В Кишиневе неизвестные заблокировали здания правительства, Генпрокуратуры и ряда министерств - фото

newsmaker

Протестующие установили палатки, заблокировав вход в здание правительства

В субботу вечером, 8 июня, в столице Молдовы Кишиневе неизвестные заблокировали здания ряда государственных учреждений.

Об этом сообщает NewsMaker.

Протестующие установили палатки, заблокировав вход в здание правительства, министерства внутренних дел, Генпрокуратуры, министерства финансов, министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды, а также других учреждений.

Некоторые из блокировщиков агрессивно настроены против журналистов. Полиции у зданий не было.

Ранее парламент Молдовы проголосовал за назначение премьер-министром страны представительницы партии Действие и справедливость Майю Санду.

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В то же время Конституционный суд страны постановил, что все решения нынешнего парламента являются незаконными.

Ранее КС Молдовы постановил, что парламент подлежит роспуску. Срок утверждения нового правительства избранным 24 февраля обновленным составом парламента истек в полночь 8 июня, заявили в суде. Накануне президент страны Игорь Додон допустил возможность проведения досрочных парламентских выборов.

Напомним, 24 февраля 2019 в Молдове состоялись парламентские выборы. Их результаты были утверждены 10 марта.

В результате выборов в новом парламенте Молдовы представлены пророссийская левая Партия социалистов (35 мандатов), левоцентристская Демократическая партия Власти Плахотнюка (30), блок двух проевропейских партий Acum (26), популистская партия Шор (7) и еще три независимых депутата (всего 101).

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