В Кишиневе митинг против отмены результатов выборов мэра объявлен бессрочным

Участники акции протеста в Кишиневе, собравшиеся перед зданием парламента, заявили, что акция будет бессрочной – до признания результатов выборов мэра, победу на которых одержал лидер партии Платформа Достоинство и правда Андрей Нэстасе, передает Укринформ.

"Мы останемся здесь, перед зданием парламента до тех пор, пока власти не признают результаты выборов мэра столицы. У представителей власти остался еще один шанс, чтобы исправить свою ошибку в Верховном суде", - заявила на митинге лидер партии Действие и солидарность, экс-кандидат в президенты Молдовы Майя Санду.

Митингующие единогласно приняли резолюцию, в которой говорится, что избиратели "требуют признания результатов выборов и объявления мэром столицы Андрея Нэстасе".

К акции протеста присоединились и представители молдавской диаспоры.

Напомним, ночью 19 июня суд сектора Центр признал результаты выборов мэра Кишинева недействительными. Решение принимали за закрытыми дверями. Заседание длилось более пяти часов.

Суд пришел к выводу, что оба кандидата в ходе избирательной кампании допустили нарушения, которые повлияли на исход голосования. За них вели агитацию иностранные граждане, что запрещено законом. Кроме того, суд признал агитацией в день выборов, также запрещенной законом, призывы кандидатов к избирателям активно участвовать в голосовании.

20 июня свыше тысячи человек вышли на акцию протеста в центре Кишинева из-за решения суда, который признал недействительными результаты местных выборов в столице Молдовы.

Согласно итогам голосования, за лидера партии Платформа Достоинство и правда Андрея Нэстасе проголосовали 52% избирателей, а за представителя Партии социалистов Иона Чобану – около 48% граждан.