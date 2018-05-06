В Хорватии во время движения загорелся польский автобус с паломниками

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Пожар произошел во время движения автобуса
Фото: RMF FM

Пожар произошел во время движения автобуса

В Хорватии на шоссе загорелся польский автобус с паломниками, который ехал из боснийского Меджугорья в польский Жешув.

Как сообщает RMF 24, в автобусе находилось 46 человек, в результате инцидента никто из них не пострадал. Водитель и пассажиры успели эвакуироваться из автобуса.

По словам свидетелей, пожар возник в багажном отсеке позади водителя и быстро распространился по всему автобусу. В результате транспорт полностью сгорел вместе с багажом и документами пассажиров.

Обстоятельства инцидента выясняются полицией.

За паломниками транспортная компания направила новый автобус.

Напомним, что в американском штате Нью-Йорк школьный автобус врезался в пролет эстакады, более 40 подростков получили ранения.

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