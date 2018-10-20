В Хорватии протестуют против решения правительства повысить пенсионный возраст

По мнению участников протеста, продолжительность жизни хорватов короче, чем в других странах ЕС

В столице Хорватии Загребе несколько тысяч человек вышли на протест против решения правительства повысить пенсионный возраст до 67 лет и урезать пенсии тем, кто выходит на пенсию раньше.

Об этом сообщает Reuters.

Согласно нынешнему законодательству, пенсионный возраст составляет 65 лет. Парламент Хорватии намерен проголосовать за повышение пенсионного возраста с 2033 года, а также за сокращение выплат на 4 процента за год тем, кто выходит на пенсию раньше.

По мнению участников протеста, продолжительность жизни хорватов короче, чем в других странах Европейского союза.

“Мы очень расстроены и возмущены. Это безответственное решение по отношению к нашим рабочим и пенсионерам,” - сказал лидер одного из профсоюзов, организовавших протест.

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Профсоюзы пообещали добиваться всенародного референдума, если парламент проголосует за пенсионную реформу.