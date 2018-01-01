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В ходе столкновений в Афинах пострадали три человека, 35 задержанных

Сегодня, 05:22
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Двое пострадавших - сотрудники полиции

В ходе столкновений с правоохранителями участников митинга, посвященного годовщине убийства 15-летнего подростка полицейским, ранения получили три человека, сообщает AP.

Как отмечается, двое пострадавших - сотрудники полиции.

"Протестующие в Афинах создали огромную горящую баррикаду и забросали ОМОН коктейли Молотова, фейерверками и камнями. Также протестующие подожгли машину. Полиция ответила слезоточивым газом и водяной пушкой", - говорится в сообщении.

Полиция сообщила, что в Афинах было задержано 35 человек.

Как отмечается, греческая полиция привлекла к мерам по усилению безопасности в центре Афин более 2500 сотрудников. Также была закрыта главная станция ​​метро на центральной площади Синтагма.

Шествие было посвящено 10-летию убийства полицейским 15-летнего подростка Алексиса Григоропулоса в районе Экзархия.

Напомним, что в 2008 году Алексис Григоропулос был среди подростков, которые пытались блокировать полицейскую машину в Афинах. Двое стражей порядка вышли из автомобиля, один из них бросил светошумовую гранату, другой, по его словам, сделал предупредительные выстрелы в воздух. Одна пуля, как заявил полицейский, попала рикошетом подростку в грудь. Однако свидетели заявили, что полицейский прицелился и выстрелил в парня. По мнению суда, убийство было преднамеренным.

Полицейского выпустившего пулю приговорили к пожизненному заключению. Согласно вердикту суда присяжных, 39-летний офицер полиции Эпаминондас Корконеас преднамеренно застрелил Алексиса Григоропулоса. Второй полицейский получил срок за соучастие в преступлении. 

Теги:   Афины Столкновения Греция

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