В ходе столкновений в Афинах пострадали три человека, 35 задержанных

Как отмечается, двое пострадавших - сотрудники полиции.

"Протестующие в Афинах создали огромную горящую баррикаду и забросали ОМОН коктейли Молотова, фейерверками и камнями. Также протестующие подожгли машину. Полиция ответила слезоточивым газом и водяной пушкой", - говорится в сообщении.

Raw Video: Protesters in Greece aim petrol bombs, laser pointers, and firecrackers at police as demonstrations on the 10th anniversary of teen’s shooting turn violent.

