12 ноября 2018, понедельник

В ходе операции в секторе Газа погиб офицер армии Израиля

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Сотрудники спецназа армии обороны Израиля провели операцию в секторе Газа

Сотрудники спецназа армии обороны Израиля провели операцию в секторе Газа

Офицер армии Израиля погиб во время перестрелки с боевиками в секторе Газа, сообщили в своем официальном Twitter израильские военные.

"В ходе спецоперации сил армии обороны Израиля в секторе Газа во время перестрелки один офицер погиб, еще один получил ранения средней тяжести", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что во время операции израильского спецназа в Секторе Газа был убит заместитель командира элитного формирования ХАМАС Нур Бараке. В ответ по территории Израиля были нанесены ракетные удары. Две ракеты перехватила система ПРО Железный Купол.

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