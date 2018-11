В ходе операции в секторе Газа погиб офицер армии Израиля

Офицер армии Израиля погиб во время перестрелки с боевиками в секторе Газа, сообщили в своем официальном Twitter израильские военные.

"В ходе спецоперации сил армии обороны Израиля в секторе Газа во время перестрелки один офицер погиб, еще один получил ранения средней тяжести", - говорится в сообщении.

During IDF special forces’ operational activity in #Gaza, an exchange of fire broke out, during which an IDF officer was killed and an additional IDF officer was moderately injured.