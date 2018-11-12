В ходе операции в секторе Газа погиб офицер армии Израиля

Офицер армии Израиля погиб во время перестрелки с боевиками в секторе Газа, сообщили в своем официальном Twitter израильские военные.
"В ходе спецоперации сил армии обороны Израиля в секторе Газа во время перестрелки один офицер погиб, еще один получил ранения средней тяжести", - говорится в сообщении.
During IDF special forces’ operational activity in #Gaza, an exchange of fire broke out, during which an IDF officer was killed and an additional IDF officer was moderately injured.— Israel Defense Forces (@IDFSpokesperson) 11 ноября 2018 г.
Ранее сообщалось, что во время операции израильского спецназа в Секторе Газа был убит заместитель командира элитного формирования ХАМАС Нур Бараке. В ответ по территории Израиля были нанесены ракетные удары. Две ракеты перехватила система ПРО Железный Купол.
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