30 сентября 2018, воскресенье

В Харькове водитель легковушки насмерть сбил женщину-пешехода и скрылся с места ДТП

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии
Фото: dp.ua

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии

В Харькове вечером в субботу, 29 сентября, на улице Ахсарова автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода и скрылся с места ДТП.

Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Предварительно установлено, что погибшей было около 40-45 лет.

Сейчас решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства аварии, личность погибшей и разыскивают водителя.

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