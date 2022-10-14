Заявления на фоне скрытой мобилизации. В КГБ Беларуси опровергли информацию о введении в стране режима «контртеррористической операции» 14 октября, 13:46 Здание КГБ Беларуси (Фото:Thomas Peddle/www.flickr.com)

В КГБ Беларуси опровергли информацию белорусского МИД о том, что в стране введен режим «контртеррористической операции».

Об этом сообщает Белта.

«На территории Республики Беларусь контртеррористическая операция не проводилась и в настоящее время не проводится», — сказано в сообщении источника в КГБ.

Видео дня

Спецслужба режима Лукашенко заявила, что в настоящее время в Беларуси проводятся «плановые учебные мероприятия в целях поддержания высокого уровня готовности субъектов борьбы с терроризмом к выполнению задач по предназначению».

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявлял, что стране ввели режим «контртеррористической операции».

Глава ведомства соврал, что со стороны соседних стран «планируются провокации».

По данным СМИ, диктатор Александр Лукашенко принял решение начать мобилизацию в Беларуси.

Скрытая мобилизация будет проходить под видом проверки воинской готовности и сборов, которые в народе называют набором в партизаны.

10 октября Лукашенко заявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск. Ее формирование уже якобы началось.



4 октября диктатор Александр Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

Также диктатор заявил, что после жатвы нужно " уточнить" списки в военкоматах и «призвать в районе людей, посмотреть их наличие».