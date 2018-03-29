В Кемеровской области РФ загорелся автобус со школьниками

В четверг, 29 марта, в Кемеровской области РФ загорелся автобус, перевозивший детей.

Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС РФ передает РБК.

"В 13:44 поступил сигнал, район Топкинский. Произошло возгорание в моторном отсеке. В автобусе находились 13 человек, в том числе двое взрослых. Все были выведены на улицу", - говорится в сообщении.

Как отмечается, возгорание ликвидировали своими силами до прибытия спасателей.

Согласно имеющимся данным, в автобусе ехала детская спортивная команда из Ханты-Мансийска в составе 11 человек, с которыми были один сопровождающий и водитель.

Напомним, 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове произошел масштабный пожар. Согласно официальным данным, в результате происшествия погибли 64 человека, большинство из которых дети.