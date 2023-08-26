В российском Кемерово загорелся большой склад пиротехники — видео 26 августа, 14:53 В Кемерово загорелся склад пиротехники в Кемерово (Фото:Скриншот из видео SHOT / Telegram)

В российском Кемерово днем в субботу, 26 августа, вспыхнул масштабный пожар на складе пиротехники.



Видео огромного столба дыма над городом опубликовали российские СМИ.

Очевидцы говорят, что пожар сопровождается взрывами фейерверков, которые слышно по всему городу.

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В МЧС России сообщали, что пожар охватил площадь в 750 квадратных метров. Из-за пожара конструкции не выдержали и здание обрушилось. Примерно через час огонь ликвидировали.