В российском Кемерово загорелся большой склад пиротехники — видео

26 августа, 14:53
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В Кемерово загорелся склад пиротехники в Кемерово (Фото:Скриншот из видео SHOT / Telegram)

В Кемерово загорелся склад пиротехники в Кемерово (Фото:Скриншот из видео SHOT / Telegram)

В российском Кемерово днем в субботу, 26 августа, вспыхнул масштабный пожар на складе пиротехники.

Видео огромного столба дыма над городом опубликовали российские СМИ.

Очевидцы говорят, что пожар сопровождается взрывами фейерверков, которые слышно по всему городу.

Видео дня

https://twitter.com/tweetsnv/status/1695387371338940820?s=46

В МЧС России сообщали, что пожар охватил площадь в 750 квадратных метров. Из-за пожара конструкции не выдержали и здание обрушилось. Примерно через час огонь ликвидировали.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Пожежа Кемерово Война России против Украины

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