В Кемерово арестовали управляющую ТЦ Зимняя вишня

Суд Кемерово вынес решение о взятии под стражу сроком на два месяца управляющую ТЦ Зимняя вишня Надежду Судденок.

Об этом со ссылкой на соответствующее постановление передает Интерфакс.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и избрать Судденок меру пресечения в виде заключения под стражу до 25 мая", - зачитал судья Дмитрий Шандров.

Сама же управляющая отвергла вину в гибели людей, заявив, что не знала о неисправности пожарной сигнализации.

Кроме нее под стражу также взяты технический директор ТЦ Зимняя вишня Георгий Соболев, руководитель компании Системный интегратор Игорь Полозиненко, занимавшийся обслуживанием пожарной сигнализации, его сотрудник Александр Никитин, а также охранник Сергей Антюшин, который, по версии следствия, отключил систему оповещения перед пожаром.

Напомним, 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове произошел масштабный пожар. В результате происшествия погибли 64 человека, среди которых большинство дети.

После этого в центре Кемерова прошел стихийный митинг.

Следствие рассматривает в качестве основных версий происшествия в ТЦ поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.