В Кемерове арестовали фотографа, пришедшего на митинг из-за пожара в ТЦ Зимняя вишня

Суд в российском городе Кемерово арестовал на пять суток фотографа и волонтера штаба Алексея Навального Александра Балашова, который 27 марта приходил на митинг из-за пожара в торговом центре Зимняя вишня, сообщает Медиазона.

По словам самого Балашова, его задержали в субботу, 31 марта, по дороге на работу. В полиции на него составили два протокола - за неповиновение распоряжению представителя власти и за мелкое хулиганство. Полицейские не дали ему сфотографировать рапорты.

Балашов рассказал, что 27 марта пришел на место проведения митинга на площади Советов, которая была перекрыта. Он спросил у полицейского, зачем нужны ограждения, и попросил представиться. В протоколах утверждается, что он пытался сломать ограждения и ругался матом.

При пожаре в торговом центре Зимняя вишня в Кемерово 25 марта, по официальным данным, погибли 64 человека. Через два дня сотни горожан вышли на митинг, требуя отставки губернатора Амана Тулеева и президента России Владимира Путина.

Тулеев заявил, что недовольные, вышедшие на площадь - "вообще не родственники погибших, это те, кто постоянно бузотерит".