В Кемерове задержали охранника, отключившего систему оповещения о пожаре в торговом центре

Задержанному охраннику грозит до семи лет заключения

В российском Кемерове задержали охранника торгового центра Зимняя вишня, который, получив сигнал о возгорании, отключил систему оповещения, передает РИА Новости со ссылкой на заявление официального представителя Следственного комитета РФ Светлану Петренко.

Задержанному сотруднику частного охранного предприятия грозит до семи лет заключения, согласно части 3 статьи 219 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

По словам Петренко, в общем задержали пятерых подозреваемых. Уже допросили технического директора компании-собственника, арендатора помещения, в котором, предположительно, находился эпицентр возгорания, а также сотрудника и руководителя организации, обслуживающей пожарную сигнализацию.

Напомним, что днем 25 марта в торговом центре Зимняя вишня в Кемерове начался пожар. В результате погибли 64 человека, в том числе дети.

Официальной информации о причинах пожара нет. Основные версии: поджог, неисправность проводки или неосторожное обращение с огнем.