15 октября 2018, понедельник

В Кельне обезвредили преступника, захватившего заложницу

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Оцепление на территории железнодорожного вокзала не снято
Twitter/rita khoury

Оцепление на территории железнодорожного вокзала не снято

В Германии на железнодорожном вокзале в Кельне сотрудники полиции задержали преступника, который захватил в заложники женщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кельна в Twitter.

Отмечается, что правонарушитель получил тяжелые ранение. Заложница обошлась легкими ранениями. На данный момент им оказывают медицинскую помощь.

Личность преступника и его мотивы еще не установлены.

Оперативные меры продолжаются. Оцепление на территории железнодорожного вокзала не снято.

Ранее сообщалось, что в Германии на железнодорожном вокзале в Кельне неизвестный захватил заложников.

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