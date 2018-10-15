В Кельне обезвредили преступника, захватившего заложницу

Оцепление на территории железнодорожного вокзала не снято

В Германии на железнодорожном вокзале в Кельне сотрудники полиции задержали преступника, который захватил в заложники женщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кельна в Twitter.

Отмечается, что правонарушитель получил тяжелые ранение. Заложница обошлась легкими ранениями. На данный момент им оказывают медицинскую помощь.

Личность преступника и его мотивы еще не установлены.

Оперативные меры продолжаются. Оцепление на территории железнодорожного вокзала не снято.

Ранее сообщалось, что в Германии на железнодорожном вокзале в Кельне неизвестный захватил заложников.