В Кельне обезвредили преступника, захватившего заложницу

В Германии на железнодорожном вокзале в Кельне сотрудники полиции задержали преступника, который захватил в заложники женщину. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Кельна в Twitter.
Отмечается, что правонарушитель получил тяжелые ранение. Заложница обошлась легкими ранениями. На данный момент им оказывают медицинскую помощь.
Личность преступника и его мотивы еще не установлены.
Оперативные меры продолжаются. Оцепление на территории железнодорожного вокзала не снято.
Ранее сообщалось, что в Германии на железнодорожном вокзале в Кельне неизвестный захватил заложников.
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