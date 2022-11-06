«Мы вас всех разъ*бем»: в Казани «мобики» устроили бунт и начали угрожать своему командованию — видео 6 ноября, 10:43 Бунты мобилизованных в РФ вспыхивают все чаще (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)

В российских городах продолжаются массовые бунты мобилизованных кремлевским режимом на войну против Украины.

Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео из одной из воинских частей в Казани.

Будущее «пушечное мясо» возмутилось условиями содержания на учебно-тренировочном полигоне.

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В частности, солдаты потребовали увольнительные, а также возможности помыться и постирать свои вещи.

«Где контейнеры под мусор? Где сушилки? Где дрова сухие? Завтра „увала“ не будет — пиз*а тебе, на*уй!», — предупредили они руководство части.

В свою очередь офицеры начали запугивать «мобиков» ОМОНом, однако угрозы не подействовали.

«Мы вас всех разъ*бем, если такую ху*ню мутить будете. Вы че?» — возмутились участники бунта, выкрикивая различные оскорбления в адрес командования, после чего оно предпочло просто сбежать.

Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика



Ранее сообщалось, что в Казани военное руководство начало сажать «провинившихся» мобилизованных в клетки.