«Мы вас всех разъ*бем»: в Казани «мобики» устроили бунт и начали угрожать своему командованию — видео
Бунты мобилизованных в РФ вспыхивают все чаще (Фото:Alexander Ermochenko/Reuters)
В российских городах продолжаются массовые бунты мобилизованных кремлевским режимом на войну против Украины.
Об этом свидетельствуют обнародованные в соцсетях видео из одной из воинских частей в Казани.
Будущее «пушечное мясо» возмутилось условиями содержания на учебно-тренировочном полигоне.
В частности, солдаты потребовали увольнительные, а также возможности помыться и постирать свои вещи.
«Где контейнеры под мусор? Где сушилки? Где дрова сухие? Завтра „увала“ не будет — пиз*а тебе, на*уй!», — предупредили они
В свою очередь офицеры начали запугивать «мобиков» ОМОНом, однако угрозы не подействовали.
«Мы вас всех разъ*бем, если такую ху*ню мутить будете. Вы че?» — возмутились участники бунта, выкрикивая различные оскорбления в адрес командования, после чего оно предпочло просто сбежать.
Внимание: на видео присутствует ненормативная лексика
Ранее сообщалось, что в Казани военное руководство начало сажать «провинившихся» мобилизованных в клетки.