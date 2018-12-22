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В Казахстане женщину оштрафовали на $1,3 тысячи за подаренную чиновнику коробку конфет

Сегодня, 12:11
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Женщина подарила чиновнику коробку Rafaello

Фото: Rafaello/Facebook

В Казахстане жительницу Петропавловска суд приговорил к штрафу в 481 тысяч тенге ($1,3 тысячи) за подаренную чиновнику коробку конфет.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Госагентства по делам государственной службы и противодействию коррупции страны.

Отмечается, что женщина подарила коробку конфет Rafaello главному специалисту отдела администрирования акцизов управления администрирования косвенных налогов Департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области.

Агентство по делам госслужбы призывает граждан Казахстана в преддверии Нового года "отказаться от привычек благодарить госслужащих за оказываемые государственные и иные услуги".

Теги:   Конфеты Штраф Казахстан

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