В Казахстане женщину оштрафовали на $1,3 тысячи за подаренную чиновнику коробку конфет Сегодня, 12:11 44 Цей матеріал також доступний українською Женщина подарила чиновнику коробку Rafaello Фото: Rafaello/Facebook

В Казахстане жительницу Петропавловска суд приговорил к штрафу в 481 тысяч тенге ($1,3 тысячи) за подаренную чиновнику коробку конфет.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу Госагентства по делам государственной службы и противодействию коррупции страны.

Отмечается, что женщина подарила коробку конфет Rafaello главному специалисту отдела администрирования акцизов управления администрирования косвенных налогов Департамента госдоходов по Северо-Казахстанской области.

Агентство по делам госслужбы призывает граждан Казахстана в преддверии Нового года "отказаться от привычек благодарить госслужащих за оказываемые государственные и иные услуги".