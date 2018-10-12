12 октября 2018, пятница

В Казахстане нашли фрагмент российской ракеты Союз

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Фрагмент ракеты был обнаружен в 40 километрах от города Жезказган

Фрагмент ракеты был обнаружен в 40 километрах от города Жезказган

В Карагандинской области Казахстана нашли фрагмент  фрагмент створки головного обтекателя российской ракеты "Союз-ФГ.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на МВД Казахстана, фрагмент ракеты был обнаружен в 40 километрах от города Жезказган.

Радиоактивная и химическая обстановка на месте падения фрагмента в норме, жертв и пострадавших нет.  

Ракета Союз стартовала с Гагаринского старта космодрома Байконур утром 11 октября. В составе экспедиции, которая должна была отправиться на МКС, - космонавт Роскосмоса Алексей Овчинин и астронавт НАСА Ник Хейг.

На 119-й секунде после старта аварийно отключились двигатели второй ступени. Спускаемый аппарат с космонавтами аварийно приземлился в Казахстане,  экипаж жив. Источники сообщают, что аварию ракеты спровоцировала неисправность одного из клапанов. 

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