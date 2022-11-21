«Вкус свободы». Казахи высмеяли сбежавших от мобилизации россиян в рекламе шоколада — видео

21 ноября, 17:15
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Так называемому «беженцу» из РФ подарили шоколад с неведомым ему «вкусом свободы» (Фото:Скриншот видео Громкие рыбы/YouTube)

Так называемому «беженцу» из РФ подарили шоколад с неведомым ему «вкусом свободы» (Фото:Скриншот видео Громкие рыбы/YouTube)

Массовое бегство россиян от мобилизации стало не только поводом для насмешек над их «аполитичностью», но и источником различного креатива.

Таким образом «исход» из РФ превратился в настоящий мем, который активно стали использовать в рекламных целях не только сервисы покупки авиабилетов и бронирования жилья, но даже кондитерские фирмы.

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В Казахстане вышел ролик, в котором прибывшему в страну россиянину после преодоления им тяжелого пути дарят плитку шоколада с, очевидно, неведомым ему «вкусом свободы».

«Шоколад Казахстанский. Почувствуй вкус свободной земли», — гласит рекламный слоган, намекая на подневольное положение россиян при кремлевском режиме.

https://www.youtube.com/watch?v=WvQahG2K4ow
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Согласно данным Forbes, с начала мобилизации, объявленной 21 сентября российским диктатором Владимиром Путиным на фоне военного провала в Украине, РФ покинули около 700 тысяч ее граждан.

Среди самых популярных для бегства стран для них стали Казахстан, Грузия и Турция, поскольку страны ЕС принимать таких «гостей» не захотели.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Реклама Российская агрессия Мобилизация Шоколад Казахстан Россияне Война России против Украины

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