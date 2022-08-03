Россиян приговорили в Казахстане к пяти годам тюрьмы за призывы к «присоединению» страны к РФ 3 августа, 14:37 Осужденные россияне выступали за захват РФ северной части Казахстана (Фото:Турар Казангапов/tengrinews.kz)

Суд в Казахстане приговорил супружескую пару россиян к пяти годам лишения свободы за сепаратизм.

Как сообщает Петропавловск.news, речь идет о публичных высказываниях в чат-рулетке, которые были расценены как «социально опасные».

Проживая в Казахстане, подсудимые призывали к «присоединению» северной части страны к РФ.

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Согласно местному законодательству, россиянам грозило от пяти до 10 лет лишения свободы, однако они отделались минимальным сроком.

При этом своей вины супруги так и не признали и просили их оправдать, однако суд их доводов не принял и никаких смягчающих вину обстоятельств не нашел.

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