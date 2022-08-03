Россиян приговорили в Казахстане к пяти годам тюрьмы за призывы к «присоединению» страны к РФ

3 августа, 14:37
Осужденные россияне выступали за захват РФ северной части Казахстана (Фото:Турар Казангапов/tengrinews.kz)

Осужденные россияне выступали за захват РФ северной части Казахстана (Фото:Турар Казангапов/tengrinews.kz)

Суд в Казахстане приговорил супружескую пару россиян к пяти годам лишения свободы за сепаратизм.

Как сообщает Петропавловск.news, речь идет о публичных высказываниях в чат-рулетке, которые были расценены как «социально опасные».

Читайте также:
Delirium tremens. Медведев обвинил Казахстан в «геноциде русских», пригрозив ему и Грузии введением войск

Проживая в Казахстане, подсудимые призывали к «присоединению» северной части страны к РФ.

Видео дня
https://twitter.com/buch10_04/status/1554788199322554369

Согласно местному законодательству, россиянам грозило от пяти до 10 лет лишения свободы, однако они отделались минимальным сроком.

При этом своей вины супруги так и не признали и просили их оправдать, однако суд их доводов не принял и никаких смягчающих вину обстоятельств не нашел.

Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Сепаратисты Казахстан Россияне Приговор

Эксклюзивы НВ

Павел Баев
Норвежский политолог
Ход войны сдвинулся с мертвой точки. На чем теперь сосредоточится Путин

Битва за Донбасс (который стал центральным театром военных действий после того, как битва за Киев была проиграна из-за чрезмерной растянутости российских сил) зашла в тупик

3 августа, 12:50
Мнения
Томас Фридман
Американский журналист
Это большая ошибка. К чему может привести визит Нэнси Пелоси на Тайвань

Я очень уважаю спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Но из ее визита на Тайвань вопреки желанию президента Байдена, ничего хорошего не выйдет

3 августа, 11:40
Мнения
Клэр Коллинз: «Интервальное голодание позволяет уменьшить жировые отложения и снизить уровень сахара в крови» (Фото:VaDrobotBO/Depositphotos)
Волшебство? Действительно ли интервальное голодание позволяет быстрее похудеть
Клэр Коллинз
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X