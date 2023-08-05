В Казахстане планируют запретить товары со знаками Z, V и ЧВК Вагнера 5 августа, 10:50 ЧВК Вагнера (Фото:wargonzo/Telegram)

В Казахстане хотят запретить товары с символикой Z, V и ЧВК Вагнера. С прилавков хотят убрать товары с подобной символикой, поскольку они вызывают «неоднозначную реакцию» в обществе.

Об этом сообщает NUR.

«В 2022 году в связи с начавшимся российско-украинским конфликтом в Казахстане участились факты демонстрации, в частности на одежде, игрушках, транспортных средствах символики Z или V», — заявил прокурор отдела защиты общественных интересов прокуратуры Семея Куат Бапинов.

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Он отметил, что есть факты продажи и рекламы в торговых сетях игрушечной детской продукции под разными наименованиями. в частности, Армия России, Вежливые люди и так далее, которые, по его словам, вызвали «неоднозначную реакцию в обществе».

«В связи с этим Генпрокуратурой Республики Казахстан в текущем году направлено предложение в правительство РК о законодательном запрете и установлении административной ответственности за изготовление, хранение, ввоз, перевозку и распространение на территорию страны атрибутики, символики, знаков, используемых противоборствующими сторонами в вооруженных конфликтах, в военных или иных насильственных действиях против суверенитета и политического режима другого государства», — сообщил прокурор.

Сообщается, что предпринимателям посоветовали изъять из продажи печатно-бланочную, игрушечную продукцию, сувениры, а также другие товары народного потребления «этнополитизированной направленности». Кроме того, арендодателям торговых площадок порекомендовали не реже одного раза в месяц проводить визуальный осмотр продукции, которую реализуют арендаторы.

22 мая 2022 года Верховная Рада приняла закон о запрете символики, которую используют вооруженные силы РФ в войне против Украины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба призвал мировое сообщество запретить использование символа Z оккупационных войск РФ.

Также сообщалось, что в Латвии законодательно запретили использовать символы Z и V.

