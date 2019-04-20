В Казахстане перевернулся пассажирский автобус, 11 погибших
На юге Казахстана перевернулся пассажирский автобус, 11 человек погибли, еще 32 пострадали.
Об этом сообщает местное издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД страны.
Авария произошла на 181-м км трассы Алматы - Ташкент. Легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с припаркованным у дороги грузовиком. Автобус попытался избежать ДТП со столкнувшимся впереди него транспортом, но опрокинулся.
Восемь человек погибли на месте, еще трое скончались от
полученных травм после того, как их доставили в медицинские учреждения.
Пострадали 32 человека. В каком они состоянии, не сообщается.