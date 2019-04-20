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В Казахстане перевернулся пассажирский автобус, 11 погибших

Сегодня, 10:35
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В Казахстане перевернулся пассажирский автобус, 11 погибших - фото

tengrinews.kz

Авария произошла на 181-м км трассы Алматы - Ташкент

На юге Казахстана перевернулся пассажирский автобус, 11 человек погибли, еще 32 пострадали.

Об этом сообщает местное издание  Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Авария произошла на 181-м км трассы Алматы - Ташкент. Легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с припаркованным у дороги грузовиком. Автобус попытался избежать ДТП со столкнувшимся впереди него транспортом, но опрокинулся.

Восемь человек погибли на месте, еще трое скончались от полученных травм после того, как их доставили в медицинские учреждения. Пострадали 32 человека. В каком они состоянии, не сообщается.

Теги:   ДТП Казахстан

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