В Казахстане перевернулся пассажирский автобус, 11 погибших Сегодня, 10:35 2196 Цей матеріал також доступний українською tengrinews.kz Авария произошла на 181-м км трассы Алматы - Ташкент tengrinews.kz

На юге Казахстана перевернулся пассажирский автобус, 11 человек погибли, еще 32 пострадали.

Об этом сообщает местное издание Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МВД страны.

Авария произошла на 181-м км трассы Алматы - Ташкент. Легковой автомобиль Toyota Camry столкнулся с припаркованным у дороги грузовиком. Автобус попытался избежать ДТП со столкнувшимся впереди него транспортом, но опрокинулся.

Восемь человек погибли на месте, еще трое скончались от полученных травм после того, как их доставили в медицинские учреждения. Пострадали 32 человека. В каком они состоянии, не сообщается.



