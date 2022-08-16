В Казахстане отменили изучение русского языка с первого класса

16 августа, 21:25
Школа в Казахстане (Фото:Радио Свобода)

Школа в Казахстане (Фото:Радио Свобода)

Власти Казахстана отменили изучение сразу трех языков для первоклассников с нового учебного года. В частности, это касается русского языка.

Об этом заявил министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов, сообщает Интерфакс.

По словам чиновника, с первого класса дети будут изучать только казахский, поскольку для изучения русского и английского им сначала нужно научиться читать и писать на родном языке.

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Он отметил, что первоклассникам трудно изучать три языка сразу.

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«Со второго класса начнется изучение русского языка, как отдельная дисциплина, а с третьего класса для всех школ будет изучаться английский язык», — сообщил Аймагамбетов на заседании правительства Казахстана во вторник.

При этом в программе школьников первых и вторых классов, обучающихся на русском языке, останутся два предмета — русский и казахский, а английский язык дети начнут изучать также в третьем классе.

https://www.youtube.com/watch?v=Uk0HFop6-wI

Ранее школьники в Казахстане начинали с первого класса изучать три языка: русский, казахский и английский. Изучение английского с первого класса появилось в 2012 году.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Школа Русский язык Казахстан

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