В Казахстане дрон упал возле Байконурской ТЭЦ — росСМИ 21 июня, 17:32 Байконурская ТЭЦ (Фото:George_K via Wikipedia)

В Казахстане неизвестный беспилотник упал недалеко от Байконурской электростанции утром в среду, 21 июня.

Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным российских пропагандистов, сотрудники охраны Байконурэнерго обнаружили неизвестный квадрокоптер около 7:00.

Сообщается, что беспилотник лежал на земле возле одного из контрольно-пропускных пунктом предприятия, на территорию он не залетел. При этом никаких опознавательных знаков на корпусе не было.

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Взрывчатку при первичном осмотре не обнаружили.

Пострадавших и разрушений в результате события нет. Дрон забрали специалисты для изучения. Оперативники сейчас выясняют, кому он принадлежит.

Отметим, что Байконурская ТЭЦ входит в единую энергосистему Казахстана. При этом электростанция принадлежит российскому производственно-энергетическому объединению Байконурэнерго. Станция обеспечивает энергией весь город Байконур, включая космодром и местный азотно-кислородный завод.