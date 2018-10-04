В катастрофе вертолета под Костромой погиб заместитель генпрокурора России - СМИ

В катастрофе частного вертолета АS-350 в Костромской области погиб заместитель генерального прокурора России Саак Карапетян, сообщает Интерфакс со ссылкой на источник.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более лиц (ч.3 ст.263 УК РФ).
На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводятся следственные действия.
В оперативном штабе рассказали, что причиной падения вертолета стали сложные метеоусловия.
Ранее сообщалось, что России в районе города Кострома разбился частный вертолет, который летел из Москвы в Плес, в результате чего погибли трое человек.
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