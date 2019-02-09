В Каталонии столкнулись поезда: один машинист погиб, более 100 пассажиров травмированы
Между городами Манреса и Сан Бисенс-да-Кастальет, Каталония, столкнулись "лоб в лоб" два поезда, в результате чего погиб машинист.
Об этом сообщает El Pais.
Каталонское правительство подтвердило гибель машиниста. Еще 105 человек получили травмы.
Согласно предварительным данным один из поездов ехал не по своей колеей.
В Каталонии произошло лобовое столкновение поездов
9 февраля 2019 Между городами Манреса и Сан Бисенс-да-Кастальет, Каталония, столкнулись "лоб в лоб" два поезда, в результате чего погиб машинист.
Шесть человек находятся в критическом состоянии.