В Каталонии столкнулись поезда: один машинист погиб, более 100 пассажиров травмированы Сегодня, 16:00 302 Цей матеріал також доступний українською EPA Правительство подтвердило гибель машиниста EPA

Между городами Манреса и Сан Бисенс-да-Кастальет, Каталония, столкнулись "лоб в лоб" два поезда, в результате чего погиб машинист.

Об этом сообщает El Pais.

Каталонское правительство подтвердило гибель машиниста. Еще 105 человек получили травмы.

Согласно предварительным данным один из поездов ехал не по своей колеей.

В Каталонии произошло лобовое столкновение поездов 9 февраля 2019 Между городами Манреса и Сан Бисенс-да-Кастальет, Каталония, столкнулись "лоб в лоб" два поезда, в результате чего погиб машинист.

Шесть человек находятся в критическом состоянии.