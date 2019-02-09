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В Каталонии столкнулись поезда: один машинист погиб, более 100 пассажиров травмированы

Сегодня, 16:00
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EPA

Правительство подтвердило гибель машиниста

Между городами Манреса и Сан Бисенс-да-Кастальет, Каталония, столкнулись "лоб в лоб" два поезда, в результате чего погиб машинист.

Об этом сообщает El Pais.

Каталонское правительство подтвердило гибель машиниста. Еще 105 человек получили травмы.

Согласно предварительным данным один из поездов ехал не по своей колеей.

В Каталонии произошло лобовое столкновение поездов

9 февраля 2019 Между городами Манреса и Сан Бисенс-да-Кастальет, Каталония, столкнулись "лоб в лоб" два поезда, в результате чего погиб машинист.

Шесть человек находятся в критическом состоянии.

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