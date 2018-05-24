В Каталонии прошла масштабная спецоперация: задержаны более 20 сторонников отделения от Испании

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В ходе полицейской операции задержаны лица, подозреваемые в финансировании отделения Каталонии от Испании

В ходе полицейской операции задержаны лица, подозреваемые в финансировании отделения Каталонии от Испании

В Каталонии в ходе широкомасштабной полицейской операции под кодовым названием Стела были задержаны 22 сторонника отделения региона от Испании.

Как сообщает DW, операция прошла в Барселоне, Таррагоне и Жироне.

В операции участвовали более 500 сотрудников полиции. Кроме того, проведены 50 обысков,  изъяты документы из административных учреждений.

Среди задержанных - бывшие высокопоставленные деятели каталонской администрации, мэры городов, бывшие и действующие депутаты местного парламента.

Задержанных обвиняют в как использовании служебного положения в преступных целях, нецелевом использовании государственных фондов и подделке финансовых документов.

В управлении информации Национальной полиции Испании рассказали, что сепаратисты, находившиеся у власти в Каталонии до ноября 2017 года, могли незаконно вывести из регионального бюджета от 2 до 17 миллионов евро. Эти деньги были выделены испанской казной на нужды "международного сотрудничества" региона, в основном на помощь развивающимся странам.

Однако, по данным полиции, средства незаконно использовались для оплаты так называемого "процесса отделения" Каталонии от Испании: пропагандистских кампаний как в самой Каталонии, так и за ее пределами, деятельности организаций, выступающих за отделение региона от Испании.

Есть подозрения, что часть денег была потрачена на создание зарубежной инфраструктуры сепаратистов, которая позволяет теперь некоторым бывшим региональным чиновникам и политикам скрываться за пределами страны от испанской юстиции.

Кроме того, как считает полиция, часть средств могла быть использована коррумпированными каталонскими деятелями на личные нужды.

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