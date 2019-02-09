В Кашмире сошла снежная лавина: погибли 12 человек
Сегодня, 19:25
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В Кашмире, что в западной части полуострова Индостан, в результате схода снежной лавины погибли 12 человек, еще один человек считается пропавшим без вести.
Об этом сообщает Weather .
Среди погибших есть пять полицейских.
Фото: EPA
Снежной лавиной накрыло тоннель Джавахар и шоссе Джамму-Сринагар.
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Местные власти эвакуировали 78 семей из села неподалеку, Багдама, которое также попало под снежную лавину.