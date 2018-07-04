04 июля 2018, среда

В Канаде жертвами аномальной жары стали шесть человек

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В течение дня в Монреале воздух прогревается до 30-40 градусов

В течение дня в Монреале воздух прогревается до 30-40 градусов

В канадском городе Монреаль из-за сильной жары погибли шесть человек.

Местные чиновники рассказали, что причиной смерти людей стала именно жаркая погода, сообщает CTV News.

Власти не исключают, что количество жертв может возрасти.

Отмечается, что в городе резко увеличилось число вызовов скорой помощи. Сейчас экстренные службы Монреаля переведены на усиленный режим работы.

В некоторых регионах Канады с минувшей недели установилась экстремально жаркая погода, в течение дня воздух прогревается до 30-40 градусов.

В последний раз жара надолго устанавливалась в Монреале летом 2010 года, тогда это привело к гибели 106 человек.

Напомним, в мае аномальная жара в Пакистане унесла жизни 65 человек.

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