17 октября 2018, среда

В Канаде вступил в силу закон о легализации марихуаны

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Совершеннолетние канадцы могут иметь в собственности до 30 граммов марихуаны

Совершеннолетние канадцы могут иметь в собственности до 30 граммов марихуаны

С 17 октября в Канаде вступает в силу закон, который легализует марихуану. Таким образом, Канада стала второй страной мира после Уругвая и первой страной "большой семерки", где можно свободно продавать и покупать марихуану.

Как сообщает DW, канадцы, которым исполнилось 18 лет (в некоторых провинциях возрастной предел - 19 лет), могут приобретать в авторизованных магазинах грамм гашиша по цене в примерно десять канадских долларов. Некоторые провинции смогут установить собственные возрастные ограничения. В собственности каждого совершеннолетнего гражданина Канады может находиться до 30 граммов марихуаны.

Легализация рекреационной марихуаны была одним из обещаний Джастина Трюдо во время предвыборной кампании. Продажа медицинской марихуаны была разрешена в Канаде с 2001 года.

Канадский Сенат еще в июне поддержал законопроект правительства Трюдо по легализации рекреационной марихуаны.

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