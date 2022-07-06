В Канаде военным разрешили красить волосы, носить юбки и иметь татуировки на лице 6 июля, 17:28 Флаг Канады (Фото:Jason Hafso/Unsplash)

Вооруженные силы Канады вводят обновленные правила по военной одежде и личному уходу.

Новые правила были опубликованы на сайте Министерства национальной обороны.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу в сентябре, ВС Канады разрешили военнослужащим, среди прочего, красить волосы и отращивать их до любой длины, а также делать татуировки на лице.

Видео дня

В Министерстве обороны Канады говорят, что такие изменения имеют целью «поддержать уважение, разнообразие и инклюзивность» в армии.

Но эти нововведения имеют множество замечаний. Например, неестественный цвет волос разрешен, «если это не препятствует исполнению служебных обязанностей».

«Яркие волосы могут оказать негативное влияние во время полевых операций или обучения. Руководителей приглашают обсудить это со своими коллективами и найти простой, подходящий путь приспособления, например шарф для покрытия волос», — говорится на сайте канадского Минобороны.

Канадские военные смогут отращивать волосы любой длины, но их нужно будет завязывать, если они ниже плеч. Прическа также должна разрешать носить головные уборы, в частности, береть и не препятствовать зрению.

Волосы на лице также можно будет отрастить любой длины, при условии, что они ухожены и симметричны. Командиры по-прежнему имеют право приказывать армейцам бриться или не отращивать волосы на лице, в зависимости от требований безопасности и военных операций.

Рюкзак можно опрокинуть на одно плечо, но только на левое, чтобы правая рука оставалась свободной для приветствия.

«Униформа не определяет дисциплину или оперативную эффективность, равно как цвет или длина ваших волос не определяет вашу преданность или профессиональную компетентность», — подчеркнул генерал Уэйн Эйр, начальник Штаба обороны Канады на официальной странице Вооруженных сил.

Кроме того, в армии Канады разрешили выбирать, носить юбки или брюки. В соответствии с действующими инструкциями по одежде только женщинам разрешается носить юбки и блузки как часть униформы. Обновленные правила позволяют мужчинам также одевать эти вещи.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.