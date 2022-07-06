В Канаде военным разрешили красить волосы, носить юбки и иметь татуировки на лице

6 июля, 17:28
Флаг Канады (Фото:Jason Hafso/Unsplash)

Флаг Канады (Фото:Jason Hafso/Unsplash)

Вооруженные силы Канады вводят обновленные правила по военной одежде и личному уходу.

Новые правила были опубликованы на сайте Министерства национальной обороны.

Согласно новым правилам, которые вступят в силу в сентябре, ВС Канады разрешили военнослужащим, среди прочего, красить волосы и отращивать их до любой длины, а также делать татуировки на лице.

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В Министерстве обороны Канады говорят, что такие изменения имеют целью «поддержать уважение, разнообразие и инклюзивность» в армии.

Но эти нововведения имеют множество замечаний. Например, неестественный цвет волос разрешен, «если это не препятствует исполнению служебных обязанностей».

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«Яркие волосы могут оказать негативное влияние во время полевых операций или обучения. Руководителей приглашают обсудить это со своими коллективами и найти простой, подходящий путь приспособления, например шарф для покрытия волос», — говорится на сайте канадского Минобороны.

Канадские военные смогут отращивать волосы любой длины, но их нужно будет завязывать, если они ниже плеч. Прическа также должна разрешать носить головные уборы, в частности, береть и не препятствовать зрению.

Волосы на лице также можно будет отрастить любой длины, при условии, что они ухожены и симметричны. Командиры по-прежнему имеют право приказывать армейцам бриться или не отращивать волосы на лице, в зависимости от требований безопасности и военных операций.

Рюкзак можно опрокинуть на одно плечо, но только на левое, чтобы правая рука оставалась свободной для приветствия.

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«Униформа не определяет дисциплину или оперативную эффективность, равно как цвет или длина ваших волос не определяет вашу преданность или профессиональную компетентность», — подчеркнул генерал Уэйн Эйр, начальник Штаба обороны Канады на официальной странице Вооруженных сил.

Кроме того, в армии Канады разрешили выбирать, носить юбки или брюки. В соответствии с действующими инструкциями по одежде только женщинам разрешается носить юбки и блузки как часть униформы. Обновленные правила позволяют мужчинам также одевать эти вещи.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Канада

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