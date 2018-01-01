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В Канаде провели акцию против российской агрессии в Украине

Сегодня, 02:34
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Участники митинга требовали от мирового сообщества и Канады увеличить давление на РФ и усилить поддержку Украины

Фото: Consulate General of Ukraine in Edmonton via Facebook

В столице канадской провинции Альберта городе Эдмонтон прошла акция против российской агрессии в Украине, сообщает пресс-служба Генерального консульства Украины в Эдмонтоне в Facebook.

"Генеральное консульство Украины в Эдмонтоне вместе с украинской общиной Эдмонтона и Альберты приняло участие в акции возле парламента Альберты под названием Канада может помочь остановить российскую агрессию", - отметили в Генконсульстве.

Участники митинга требовали от мирового сообщества и Канады увеличить давление на Россию и усилить поддержку Украины.

"В выступлениях участники акции отметили значительный уровень помощи, которую предоставляет Канада Украине в эти сложные времена и призвали правительства Альберты и Канады продолжить необходимые усилия, направленные на поддержку Украины в ее противостоянии российской агрессии, усилить давление на Российскую Федерацию с тем чтобы заставить ее прекратить войну против Украины, отпустить удерживаемых украинских военнопленных и политических заключенных, а также освободить оккупированные украинские земли", - говорится в сообщении.

Отмечается, что акция, к которой присоединилось около полусотни человек, состоялась в субботу, 8 декабря.

Теги:   Агрессия РФ Украина Акция протеста Канада

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