В Торонто сорвали выступление министра обороны в поддержку Украины
Анита Ананд (Фото:REUTERS/Blair Gable)
В Торонто на форуме демократии неизвестная женщина сорвала выступление министра обороны Канады Аниты Ананд. Оно касалось поддержки Украины.
Об этом сообщает Reuters.
Ананд рассказывала о российском вторжении и военной помощи Украине, когда протестующая в зимней кепке и очках вышла в зал и показала табличку, адресованную премьер-министру Джастину Трюдо и другим министрам.
На табличке были призывы против НАТО и поставки оружия Украине.
«Спасибо, что поделились этим со мной. Я хочу сказать, что помощь, которую мы направили Украине, это помощь, направленная на поддержку демократии, суверенитета, которая базируется на правилах международного порядка», — сказала Ананд.
Организаторы форума вынуждены были взять перерыв после того, как протестующая отказалась покидать зал.