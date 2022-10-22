В Торонто сорвали выступление министра обороны в поддержку Украины 22 октября, 00:46 Анита Ананд (Фото:REUTERS/Blair Gable)

В Торонто на форуме демократии неизвестная женщина сорвала выступление министра обороны Канады Аниты Ананд. Оно касалось поддержки Украины.

Об этом сообщает Reuters.



Ананд рассказывала о российском вторжении и военной помощи Украине, когда протестующая в зимней кепке и очках вышла в зал и показала табличку, адресованную премьер-министру Джастину Трюдо и другим министрам.

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На табличке были призывы против НАТО и поставки оружия Украине.

«Спасибо, что поделились этим со мной. Я хочу сказать, что помощь, которую мы направили Украине, это помощь, направленная на поддержку демократии, суверенитета, которая базируется на правилах международного порядка», — сказала Ананд.

Организаторы форума вынуждены были взять перерыв после того, как протестующая отказалась покидать зал.