В Канаде серийного убийцу приговорили к пожизненному заключению: он закапывал тела в саду
В Канаде ландшафтного дизайнера Брюса Макартура,
убившего по меньшей мере восемь человек, приговорили к пожизненному заключению.
Как сообщает CBC News, 67-летний серийный
убийца сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении через 25 лет.
На тот момент Макартуру будет 91 год.
Судья Верховного суда Онтарио Джон Макмэхон отметил,
что он, вероятно, никогда не воспользуется своим шансом на досрочное
освобождение.
В приговоре судья указал на тяжесть
преступлений, совершенных Макартуром, и подчеркнул, что существует "тонкая
грань между возмездием и местью".
Напомним, что Брюс Макартур признался в убийстве восьми мужчин из так называемого района Gay Village в Торонто в период
с 2010 по 2017 год.
Он закапывал останки своих жертв на территории
владений, где работал, в частности, в горшках с цветами.