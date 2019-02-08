В Канаде серийного убийцу приговорили к пожизненному заключению: он закапывал тела в саду Сегодня, 21:19 316 Цей матеріал також доступний українською Bruce McArthur/Facebook Брюс Макартур убил по меньшей мере восемь мужчин Bruce McArthur/Facebook

В Канаде ландшафтного дизайнера Брюса Макартура, убившего по меньшей мере восемь человек, приговорили к пожизненному заключению.

Как сообщает CBC News, 67-летний серийный убийца сможет подать ходатайство об условно-досрочном освобождении через 25 лет. На тот момент Макартуру будет 91 год.

Судья Верховного суда Онтарио Джон Макмэхон отметил, что он, вероятно, никогда не воспользуется своим шансом на досрочное освобождение.

В приговоре судья указал на тяжесть преступлений, совершенных Макартуром, и подчеркнул, что существует "тонкая грань между возмездием и местью".

Напомним, что Брюс Макартур признался в убийстве восьми мужчин из так называемого района Gay Village в Торонто в период с 2010 по 2017 год.

Он закапывал останки своих жертв на территории владений, где работал, в частности, в горшках с цветами.