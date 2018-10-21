В Канаде самолет совершил экстренную посадку из-за трещины на лобовом стекле

В Канаде самолет авиакомпании Icelandair совершил экстренную посадку в аэропорту провинции Квебек из-за трещины на лобовом стекле.

Как сообщает CTV News, экипаж обнаружил 20-сантиметровую трещину и принял решение о посадке, чтобы снизить давление на кабину самолета.

Самолет направлялся в столицу Исландии Рейкьявик.

Фото: @TomPodolec

Во время экстренной посадки на борту самолета находились 155 пассажиров и семь членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Было принято решение заменить борт. Пассажиров доставили в гостиницу на время ожидания.