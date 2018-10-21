21 октября 2018, воскресенье

В Канаде самолет совершил экстренную посадку из-за трещины на лобовом стекле

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
На борту самолета находились 162 человека
Фото: @HarrisonHove

На борту самолета находились 162 человека

В Канаде самолет авиакомпании Icelandair совершил экстренную посадку в аэропорту провинции Квебек из-за трещины на лобовом стекле.

Как сообщает CTV News, экипаж обнаружил 20-сантиметровую трещину и принял решение о посадке, чтобы снизить давление на кабину самолета.

Самолет направлялся в столицу Исландии Рейкьявик.

Фото: @TomPodolec

Во время экстренной посадки на борту самолета находились 155 пассажиров и семь членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Было принято решение заменить борт. Пассажиров доставили в гостиницу на время ожидания.

Журнал Новое Время №38

Тема номера — Спецназ Кремля. Российское ГРУ превратилось в монстра с многомиллиардным бюджетом, который смешит мир нелепым поведением своих «шпионов».

Читать журнал онлайн
Ukraine-2020
Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове