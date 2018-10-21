В Канаде самолет совершил экстренную посадку из-за трещины на лобовом стекле

В Канаде самолет авиакомпании Icelandair совершил экстренную посадку в аэропорту провинции Квебек из-за трещины на лобовом стекле.
Как сообщает CTV News, экипаж обнаружил 20-сантиметровую трещину и принял решение о посадке, чтобы снизить давление на кабину самолета.
Самолет направлялся в столицу Исландии Рейкьявик.
Фото: @TomPodolec
#Icelandair #Fi688 on the tarmac at YBG in Quebec, Saguenay-Bagotville Airport. pic.twitter.com/CPjsOFEgYp— Charlie Love (@charlie_love) 20 октября 2018 г.
Во время экстренной посадки на борту самолета находились 155 пассажиров и семь членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.
Было принято решение заменить борт. Пассажиров доставили в гостиницу на время ожидания.
Журнал Новое Время №38
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