В Канаде самолет совершил экстренную посадку из-за трещины на лобовом стекле

В Канаде самолет авиакомпании Icelandair совершил экстренную посадку в аэропорту провинции Квебек из-за трещины на лобовом стекле.

Как сообщает CTV News, экипаж обнаружил 20-сантиметровую трещину и принял решение о посадке, чтобы снизить давление на кабину самолета.

Самолет направлялся в столицу Исландии Рейкьявик.

Фото: @TomPodolec

#Icelandair #Fi688 on the tarmac at YBG in Quebec, Saguenay-Bagotville Airport. pic.twitter.com/CPjsOFEgYp