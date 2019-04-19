В Канаде пропала связь с тремя известными альпинистами Сегодня, 09:03 272 Цей матеріал також доступний українською Kanenori/Pixabay Альпинисты могли погибнуть Kanenori/Pixabay

В Канаде ищут известных альпинистов, которые совершали подъем в горы.

Об этом сообщили в департаменте национальных парков страны, пишет Укринформ.

Альпинисты совершали восхождение на пик Ховсе в природном парке Банф.

По предварительным данным, их могла накрыть лавина, альпинисты могли погибнуть. Спасатели осмотрели место возможной трагедии с воздуха и обнаружили остатки альпинисткого снаряжения.

Все три альпиниста - Гансйорг Ауэр, Дэвид Лама и Джесс Роскелли - имели большой опыт и значительную подготовку. В возрасте 21 года Роскелли стал самым молодым американцем, который покорил Эверест.