В Канаде пропала связь с тремя известными альпинистами
В Канаде ищут известных альпинистов, которые совершали подъем в горы.
Об этом сообщили в департаменте национальных парков страны, пишет Укринформ.
Альпинисты совершали восхождение на пик Ховсе в природном парке Банф.
По предварительным данным, их могла накрыть лавина, альпинисты могли погибнуть. Спасатели осмотрели место возможной трагедии с воздуха и обнаружили остатки альпинисткого снаряжения.
Все три альпиниста - Гансйорг Ауэр, Дэвид Лама и Джесс Роскелли - имели большой опыт и значительную подготовку. В возрасте 21 года Роскелли стал самым молодым американцем, который покорил Эверест.