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В Канаде пропала связь с тремя известными альпинистами

Сегодня, 09:03
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В Канаде пропала связь с тремя известными альпинистами - фото

Kanenori/Pixabay

Альпинисты могли погибнуть

В Канаде ищут известных альпинистов, которые совершали подъем в горы. 

Об этом сообщили в департаменте национальных парков страны, пишет Укринформ.

Альпинисты совершали восхождение на пик Ховсе в природном парке Банф.

По предварительным данным, их могла накрыть лавина, альпинисты могли погибнуть. Спасатели осмотрели место возможной трагедии с воздуха и обнаружили остатки альпинисткого снаряжения.

Все три альпиниста - Гансйорг Ауэр, Дэвид Лама и Джесс Роскелли - имели большой опыт и значительную подготовку. В возрасте 21 года Роскелли стал самым молодым американцем, который покорил Эверест.

Теги:   Снежная лавина Альпинизм Канада

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