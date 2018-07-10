10 июля 2018, вторник

В Канаде проходят учения по реагированию на оружие массового поражения

0 комментировать
Цей матеріал ви можете прочитати й українською мовою
Союзники по НАТО будут отрабатывать маневры
Фото: canada.ca

Союзники по НАТО будут отрабатывать маневры

В Канаде начались военные учения по отработке действий в случае радиологического, химического, биологического или ядерного загрязнения.

Как сообщили в Минобороны Канады, маневры пройдут на военной базе в провинции Альберта с 9 по 27 июля. В них примут участие военные стран НАТО.

Учения проходят ежегодно.

Отмечается, что тренировки помогут получить знания и опыт, необходимые для эффективного реагирования на национальные и международные события, связанные с оружием массового поражения.

Читайте срочные новости и самые интересные истории в Viber и Telegram Нового Времени.

Комментарии

1000

Правила комментирования
Последние     Лучшие
Показать больше комментариев

Последние новости

Все новости

ТОП-3 блога

авторы

Все мнения

Фото

ВИДЕО

Читайте на НВ style

Страны ТОП-10

опрос

Все опросы
Погода
Погода в Киеве

влажность:

давление:

ветер:

Погода на sinoptik.ua во Львове