В Канаде проходят учения по реагированию на оружие массового поражения

В Канаде начались военные учения по отработке действий в случае радиологического, химического, биологического или ядерного загрязнения.
Как сообщили в Минобороны Канады, маневры пройдут на военной базе в провинции Альберта с 9 по 27 июля. В них примут участие военные стран НАТО.
Учения проходят ежегодно.
Отмечается, что тренировки помогут получить знания и опыт, необходимые для эффективного реагирования на национальные и международные события, связанные с оружием массового поражения.
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