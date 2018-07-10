В Канаде проходят учения по реагированию на оружие массового поражения

Союзники по НАТО будут отрабатывать маневры

В Канаде начались военные учения по отработке действий в случае радиологического, химического, биологического или ядерного загрязнения.

Как сообщили в Минобороны Канады, маневры пройдут на военной базе в провинции Альберта с 9 по 27 июля. В них примут участие военные стран НАТО.

Учения проходят ежегодно.

Отмечается, что тренировки помогут получить знания и опыт, необходимые для эффективного реагирования на национальные и международные события, связанные с оружием массового поражения.