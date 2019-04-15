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В Канаде произошла стрельба в церкви, один человек погиб

15 апреля, 07:17
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В Канаде произошла стрельба в церкви, один человек погиб - фото

Adam Donnelly / Twitter

Полиция считает, что мотивы нападавшего не связаны с религией

В Канаде в городе Сэлмон-Арм (провинция Британская Колумбия), произошла стрельба в церкви, в результате которой погиб один человек, еще один ранен.

Как сообщает CTV News, во время службы в Церкви Христа 25-летний мужчина вошел в храм и несколько раз выстрелил в двух прихожан.

Стрелявший был задержан полицией, его имя не называется.

Как сообщается, погиб старейшина церкви Христа Гордон Парментер, другого пострадавшего вертолетом доставили в больницу ближайшего крупного города.

Мотивы нападения устанавливаются, однако в полиции считают, что они не связаны с религией.

Как отмечают в полиции, нападавший был знаком, по крайней мере, с одной из своих предполагаемых жертв.

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