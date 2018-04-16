В Канаде пилот благополучно посадил самолет с пассажирами, у которого взорвались два колеса шасси

В аэропорту канадского Галифакса пилот авиакомпании Air Canada благополучно посадил самолет, у которого возникли проблемы с шасси.

Об этом пишет Укринформ со ссылкой на администрацию аэропорта.

Самолет А320 выполнял маршрут Орландо-Галифакс. На подлете экипаж обнаружил проблемы с выпуском шасси и обратился с запросом об осуществлении аварийной посадки.

Во время посадки два колеса шасси взорвались, но пилот смог стабилизировать самолет.

Из-за инцидента аэропорт временно закрыл одну из посадочных полос и отбуксировал самолет в безопасное место.

Никто из пассажиров и экипажа не пострадал, самолет получил повреждения фюзеляжа.

Ведется расследование.

Напомним, во время грозы 27 июля 2017 года в международном аэропорту имени Ататюрка в Стамбуле украинский пилот Александр Акопов почти вслепую посадил аварийный лайнер. Чтобы увидеть взлетно-посадочную полосу с боковых окон, пилот наклонил самолет.

Президент Украины Петр Порошенко отметил украинского пилота орденом За мужество.