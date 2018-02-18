В Канаде пассажирский самолет вернулся в аэропорт из-за возгорания

Все пассажиры самолета были своевременно эвакуированы

Самолёт авиакомпании Air Canada Express вернулся в аэропорт вылета в канадском городе Саскатун после того, как рядом с левой выхлопной трубой было замечено пламя, сообщает телеканал CTV News со ссылкой на представителя авиакомпании.

Самолет направлялся из Саскатуна в Калгари, но вскоре после взлета экипаж заметил огонь за левым мотором. В этой ситуации пилоты запросили экстренной посадки и успешно произвели посадку. После посадки воздушного судна всех пассажиров эвакуировали. Никто не пострадал.

"Все пассажиры были эвакуированы без происшествий", - сообщила пресс-служба аэропорта в Twitter.

Отмечается, что спустя некоторое время пассажиры вылетели в Калгари другим рейсом.

Все обстоятельства и причины случившегося выясняются.

Ранее сообщалось, что канадский самолет попал в зону турбулентности, есть пострадавшие.