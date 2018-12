В Канаде около 330 тысяч домов остались без света из-за непогоды

На провинцию обрушились сильные дожди. По прогнозам синоптиков, к пятнице, 21 декабря, в южной части региона может выпасть до 50 мм осадков.

По данным Национального метеобюро, скорость порывов ветра в регионе местами достигает 100 км/ч.

Tree branches come crashing down near YVR in Richmond. Told the driver of the pickup made it out the passenger door - luckily not injured. Windshield smashed and believe it or not there's another vehicle under there. #BCstorm @CTVVancouver pic.twitter.com/Lc79jHQFrF