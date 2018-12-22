В Канаде начались протесты “желтых жилетов” из-за остановки трубопроводных проектов Сегодня, 17:22 330 Цей матеріал також доступний українською Фото: pixabay.com Канадцы вышли на протест из-за потери рабочих мест в нефтяной сфере

Жители западной части Канады начали протесты "желтых жилетов", сообщает The Guardian.

Протест канадцев связан с вопросом о рынке нефти в стране.

Основное недовольство заключается в остановке трубопроводных проектов, увольнении работников в нефтяной сфере и федеральном налоге на выбросы углерода.

Во время последнего обвала цены на нефть, около 40 тысяч сотрудников остались без своих рабочих мест в нефтяной сфере.

Напомним, что Канада является четвертым по размеру в мире экспортером нефти, и сильно пострадала от падения цены на "черное золото".

Во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.