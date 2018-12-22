Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Кирилл Говорун
О чем говорит устав украинской церкви?
Зоя Казанжи
Одесские реалии. О городской власти и российской церкви
Иван Миклош
Пять вещей, которых не хватает Украине
Фарид Закария
Запад ждет мрачное будущее?

В Канаде начались протесты “желтых жилетов” из-за остановки трубопроводных проектов

Сегодня, 17:22
330
Цей матеріал також доступний українською

Фото: pixabay.com

Канадцы вышли на протест из-за потери рабочих мест в нефтяной сфере

Жители западной части Канады начали протесты "желтых жилетов", сообщает The Guardian.

Протест канадцев связан с вопросом о рынке нефти в стране. 

Основное недовольство заключается в остановке трубопроводных проектов, увольнении работников в нефтяной сфере и федеральном налоге на выбросы углерода.

Во время последнего обвала цены на нефть, около 40 тысяч сотрудников остались без своих рабочих мест в нефтяной сфере.

Напомним, что Канада является четвертым по размеру в мире экспортером нефти, и сильно пострадала от падения цены на "черное золото".

Во Франции уже несколько недель продолжаются протесты. Массовые акции начались из-за резкого повышения цен на топливо. Позже протестовать вышли французские школьники и студенты.

Недовольство не утихло даже после того, как французское правительство согласилось отменить повышение цен на топливо и заморозить цены на газ и электричество на 2019 год - тогда французы стали выступать за повышение зарплат и пенсий, снижение налогов и даже установление более мягких требований для вступления в университеты.

Протесты "желтых жилетов" прошли не только во Франции. К ним присоединились жители некоторых городов Португалии, а также Брюсселя.

Теги:   Протест Канада Нефть

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Читайте также

IT-индустрия

Сегодня, 18:05

article_img
Лучшие сервисы, которые заменят Google и не будут собирать информацию о вас - вторая часть
События

Сегодня, 16:42

article_img
Взрывы на Солнце, мифы о Санта-Клаусе и лучшие книги года. Самое интересное за неделю по версии главреда NV.ua
События

Сегодня, 15:14

article_img
Меньше сахара и соли. Как борются с ожирением в Германии и помогут ли ограничения украинцам

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться