В Канаде на водопаде погибли три известных YouTube-блогера

Меган Скрепер и Алексей Лях погибли в результате несчастного случая

В Канаде погибли трое участников известного YouTube-блога о путешествиях High On Life - Райкер Гэмбл, Меган Скрепер Алексей Лях.

Как сообщает Vancouver Sun, трагический инцидент произошел во вторник, 3 июля, на водопаде Шеннон-Фолс в Сквамише.

В полиции сообщили, что три влогера плавали на верхушке водопада Шеннон-Фолс, когда Скрепер поскользнулась и упала. Лях и Гэмбл пытались спасти ее, но их снесло течением вниз с водопада с высоты 30 метров.

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Как отмечает BBC Украина, жители Ванкувера Райкер Гэмбл и Алексей Лях создали группу High On Life со своим школьным другом Паркером Хизером после длительного путешествия 2012 года. Путешествия и видео о них стали делом их жизни.

В профайле Алексея Ляха на LinkedIn указано, что его родной язык - украинский.

Команда блога High On Life также опубликовала видео в память о погибших.