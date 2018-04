В Канаде малый пассажирский самолет экстренно приземлился посреди автострады

В канадском городе Калгари из-за технических трудностей малый пассажирский самолет был вынужден совершить экстренную посадку прямо на скоростной автомагистрали, передает CBC News.

Согласно сообщению, во время полета у самолета отказал один из двигателей. Отмечается, что он направлялся в аэропорт Калгари и не долетел до пункта назначения всего несколько километров.

Во время посадки самолет задел крылом уличный фонарь. Благодаря тому, что инцидент произошел рано утром, шоссе было свободным от автомобилей.

На борту, кроме пилота, находилось пятеро пассажиров, никто не пострадал.

Final update: Super T Aviation owner Terri Super was on scene but told reporters she couldn't talk because they had to get a permit to tow the plane and that office closes at 4.



Traffic is now going on NB 36th. An official said the plan was to tow around 10 pm. #yyc #Calgary pic.twitter.com/DManfp6JUm