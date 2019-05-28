В Канаде фотограф-любитель снял невероятное фото белоголового орлана Сегодня, 11:23 Этот материал сейчас доступен только на украинском языке Steve Biro Белоголовый орлан по имени Брюс смотрит на фотографа Стива Биро Steve Biro

Мир в восторге от фотографии величественного белоголового орлана по имени Брюс, которого сфотографировали в Канаде.

Канадський фотограф-аматор каже, що він «приголомшений» реакцією світу на його фотографію білоголового орлана.

Стів Біро сфотографував орлана Брюса в канадському заповіднику Raptor Conservancy і спочатку розмістив світлину у кількох групах для фотографів у Facebook.

Зображення птаха, який «хижо дивиться» на фотографа своїми пронизливими очима відтоді стало вірусним.

Дана фотографія — одна з декількох сотень світлин величного птаха, які пан Біро зробив того дня.

«Він має чудову позу, обидва крила доторкаються до води. Ця [фотографія] здалася мені трохи особливішою, ніж інші. Але я навіть не уявляв наскільки багато відгуків вона отримає від людей», — сказав він BBC.

Фотографія зрештою опинилася на головній сторінці соціальної мережі Reddit, а звідти її підхопили засоби масової інформації по всьому світу.

Пан Біро каже, що орлан звиклий до фотографів, які відвідують центр реабілітації та дослідження птахів в Онтаріо, здавався невдоволеним, коли він його фотографували.

«Він насправді намагався зігнати мене з місця, де я знаходився», — сказав фотограф.

«Я відчув порух повітря від його крил, коли орлан пролітав наді мною. Інші люди, які були там, затримали подих, коли він пролітав над моєю головою. Це було дійсно дуже бентежно».

Пан Біро сказав, що як тільки він зійшов зі скелі, де сидів, Брюс підлетів і зайняв його місце.

Фотограф-аматор почав знімати близько 10 років тому як хобі — «фотографії природи, пейзажі, міські фото, я люблю все це».

Але він каже, що має слабкість до захопливих фото птахів.

«Є у птахах щось таке, що мене заворожує», — сказав пан Біро.

«Як вони полюють, як вони взаємодіють. Іноді можна побачити як вони щось роблять. Вони можуть бути грайливими, як діти. Дивовижно бачити ці елементи людяності у птахів і в цілому у тварин».

https://www.facebook.com/StevoBiro/videos/vb.828 719 675/10 158 471 466 679 676/?type=2&video_source=user_video_tab

Пан Біро каже, що фотографія закликає його подивитись на світ знову «очима дитини».

Білоголові орлани поширені у Північній Америці.

У Сполучених Штатах, де птах є національним символом, він гніздиться на більш ніж половині території країни. У Канаді він частіше зустрічається в Британській Колумбії на заході, в преріях і в деяких частинах Онтаріо.

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