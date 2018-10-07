В Камбодже 70-летнего парикмахера заключили в тюрьму на семь месяцев за оскорбление короля

В Камбодже суд приговорил 70-летнего парикмахера Бэна Сампхи к лишению свободы сроком на семь месяцев за оскорбление короля Нородома Сиамони.
Об этом сообщает Reuters.
Суд вынес обвинительный приговор в четверг, 4 октября, после того как рассмотрел майский пост Сампхи в Facebook о монархе, который и посчитали оскорбительным. Что именно написал парикмахер не сообщается.
Дочь парикмахера Анг Вонгпхеак выразила свое разочарование судебным решением, но заявила, что не в силах помочь отцу.
Отметим, что Бэн Сампхи является членом оппозиционной Партии национального спасения Камбоджи (CNRP), которая в прошлом году была распущена.
Напомним, камбоджийский парламент в феврале 2018 года принял закон, предусматривающий наказание за оскорбление монарха.
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