Российские власти заявили, что в Калужской области дроны упали на трассу

5 июня, 07:58
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Один из упавших в России дронов (Фото:t.me/bazabazon)

Один из упавших в России дронов (Фото:t.me/bazabazon)

В понедельник, 5 июня российские власти заявили, что в Калужской области дроны упали на трассу.

Об этом пишет The Guardian.

Губернатор области Владислав Шапша заявил, что два беспилотника упали на трассу М3 «Украина» в Калужской области. Первый БПЛА упал на 299 километре дороги, а второй — на 283.

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Взрыва не произошло. Сейчас территория оцеплена.

В ночь на пятницу, 2 июня, дроны-камикадзе атаковали нефтеперерабатывающую и газораспределительную станции в Смоленской области РФ.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Дроны Война России против Украины

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