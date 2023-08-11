В Калуге горит электростанция, в Курской области заявили, что сбили БПЛА — видео 11 августа, 09:27 В Калуге горит электростанция (Фото:https://t.me/astrapress)

В пятницу, 11 августа, в Калуге произошел пожар на электроподстанции, заявил губернатор Калужской области Владислав Шапша в Telegram.

По его словам, населенные пункты, подключенные к постанции, остались без электричества. Выведены из строя два трансформатора. Предварительная причина возгорания якобы «попадание молнии».

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В то же время губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в Telegram, что в четверг, 10 августа, около 23:00 ПВО на подлете к Курску якобы сбили два украинских БПЛА.

В четверг, 10 августа, в аэропортах Внуково и Домодедово вводили ограничения на полеты, задержали десятки рейсов, ранее сообщалось о взрывах вблизи населенного пункта Домодедово.

В то же время в Telegram-каналах сообщали, что в аэропортах вводился план Ковер, его вводят в случае обнаружения в небе неопознанных воздушных судов или других объектов, которые могут представлять опасность.

В свою очередь мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что около четырех часов утра, ПВО сбило два ударных БПЛА, летящих в сторону города. Якобы один в Калужской области, другой в районе ЦКАД.

9 августа в России заявляли, что Москву «пытались» атаковать БПЛА, один дрон якобы был сбит в районе Домодедово, жители говорили о взрывах.

6 августа российские власти заявили, что дрон «попробовал прорваться» в Москву, в аэропорту Внуково задержаны десятки рейсов.

30 июля Москву атаковали неизвестные беспилотники, разрушениям подверглось, в частности, здание IQ-квартала в Москва-Сити, где располагаются офисы нескольких российских министерств.

В ночь на 1 августа Москву снова атаковали беспилотники. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, один из дронов попал в небоскреб, который был атакован за два дня до этого.

В среду, 9 августа, в Сергиевом Посаде Московской области РФ прогремел мощный взрыв на оптико-механическом заводе, сообщается о 55 пострадавших, еще одна женщина скончалась в больнице.