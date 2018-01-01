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В Калининграде студент вышел с пикетом к памятнику Канту, чтобы поддержать философа

Сегодня, 19:07
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Студент поддерживает Канта

Сергей Румянцев, студент-заочник Балтийского федерального университета имени Канта, вышел к ранее оскверненному памятнику Иммануилу Канту с пикетом.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Он принес плакат с надписью: Кант (точно) наш!

“Я хочу сказать этим, что Кант такой же уроженец нашей земли, как и все мы. И Калининград, Кенигсберг – это неважно. Неизвестно, почему некоторые личности стараются, уже потеряв последнюю логику и разум, описать его как врага России. Уж кого-кого, а Канта очень сложно назвать врагом России. Им можно и нужно гордиться”, – сказал студент.

Он отметил, что уже дважды собирался выйти на акцию и дважды в полиции ему "не советовали" это делать, сказав, что проведение мероприятия поведет за собой наложение крупного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

"Планируем провести мероприятие ближе к следующим выходным”, – рассказал Шипилов Радио Свобода.

Напомним, 27 ноября в российском Калининграде вандалы облили краской могилу и памятник философу Иммануилу Канту, а также мемориальную табличку, оставив листовки, в которых мыслителя называют "предателем русской земли".

Теги:   Имманиул Кант Калининград

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