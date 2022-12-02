В Калининградской области РФ заменила отправленных на войну в Украину военных на мобилизованных — министр обороны Литвы

2 декабря, 12:56
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Часть мобилизованных отправили в Калининградскую область (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Часть мобилизованных отправили в Калининградскую область (Фото:Sergey Pivovarov/Reuters)

Угроза для Литвы со стороны РФ сейчас не так высока, так как Россия заменила отправленных из Калининградской области на войну против Украины военных на мобилизованных, сообщил министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

В интервью Delfi он сообщил, что кадровые российские военные не вернулись в анклав.

«Вы знаете, угроза никуда не исчезла. Может, уровень угрозы меняется, но она никуда не исчезла. Мы видели, что в свое время контингент в Калининградской области уменьшился, поскольку вывели часть вооруженных частей, или, как там говорилось, батальонных тактических групп, создали эти группы и отправили в Украину. Они не вернулись. Но заполнили мобилизованными», — пояснил Анушаускас.

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По его словам, РФ отправила также часть техники из Калининградской области.

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«Мы видим, что Калининградская область, как такой непотопляемый авианосец России в этом регионе — он остается. Он имеет свои возможности, имеет тактическое ядерное вооружение, здесь же, рядом с Литвой. Иногда им угрожают и Литве», — резюмировал он.

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21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил в стране «частичную мобилизацию». По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, на фронт планировали отправить 300 тысяч резервистов.

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По данным российских оппозиционных СМИ, засекреченные планы мобилизации предполагают отправку на войну в Украину миллиона россиян. После объявления о мобилизации россияне начали массово скупать билеты в другие страны и пытаться покинуть РФ во избежание участия в войне.

28 октября глава минобороны страны-агрессора РФ отчитался об окончании мобилизации россиян и о привлечении 300 тысяч человек.

Мобилизованные уже гибнут в Украине.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Литва Калининград Калининградская область мобилизация в России

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