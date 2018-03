В Калифорнии в ходе стрельбы в торговом центре погибла женщина

В Калифорнии в городе Таузенд-Оукс в результате стрельбы в торговом центре один человек погиб и еще один пострадал.

"Стрельба в Oaks Mall: одна пострадавшая обнаружена мертвой на месте происшествия. Еще один пострадавший госпитализирован в местную больницу в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении управления шерифа округа Вентура в Twitter.

Shooting at Oaks Mall, one female victim dead at scene, one male victim transported to local hospital in grave condition. Gun was recovered at the scene.

На месте происшествия было найдено оружие.

В полиции добавили, что угрозы для общественности нет.

По словам местного шерифа, стрельба, вероятно, является семейным конфликтом. Было установлено, что мужчина вошел в ТЦ и расстрелял бывшую жену. Сам стрелявший также пострадал.

Shooting at Oaks Mall appears to be case of domestic violence. The man entered the store and shot his ex-wife, then shot himself. Investigation is ongoing. The woman, who died at the scene is a 30-yr-old TO resident. The man is a 33-yr-old LA area resident. pic.twitter.com/mBcovNFONg